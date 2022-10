Suzanne Roy présente son équipe du bureau de circonscription de Verchères

À l’aube de la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec, la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, madame Suzanne Roy, présente avec enthousiasme son équipe du bureau de circonscription.



Marie-Hélène Leboeuf, attachée politique régionale



Son diplôme en histoire, ses études à l’École nationale d’administration publique et son expérience dans le domaine des communications ont permis à Marie-Hélène Leboeuf de cumuler, depuis 2016, plusieurs fonctions auprès du député et ministre Simon Jolin-Barrette. D’abord attachée de presse, puis directrice de bureau et enfin, attachée politique régionale, cette native de Sainte-Julie a choisi avec enthousiasme de se joindre à l’équipe de la ministre Suzanne Roy afin de compléter le travail entrepris dans les dernières années.



Carol Lyne Lamont, attachée politique



Bachelière en sociologie et détentrice d’un certificat en sciences sociales, cette fière résidente de Verchères, occupait le poste d’attachée politique au bureau de comté dans Borduas auprès duquel elle a su s’enrichir d’un bagage d’expériences, plus diversifiées les unes que les autres et a pu démontrer qu’elle était un atout pour son équipe. Détentrice d’un DEP en secrétariat et en comptabilité, Mme Lamont aura entre autres le mandat d’assurer la gestion financière du bureau de comté et de répondre aux demandes du soutien à l’action bénévole.



Sarah Leclerc, attachée politique



Après avoir œuvré durant plus de trois ans au bureau de circonscription pour la députée sortante dans Verchères, Sarah Leclerc, joindra également les rangs de l’équipe de Suzanne Roy, à titre d’attachée politique. Forte de son expérience dans le domaine des communications et dans le milieu communautaire montréalais, Mme Leclerc sera responsable des communications au bureau de Suzanne Roy et se chargera entre autres des relations avec les citoyens et les organismes communautaires.



Linda Charbonneau, adjointe administrative



Jeune retraitée de la fonction publique provinciale depuis 2017, Linda Charbonneau a œuvré durant 25 ans à différents ministères, comme chef d’équipe. Ancienne résidente de Verchères et nouvellement présidente de l’assemblée de la fabrique de Saint-François-Xavier de Verchères, Mme Charbonneau souhaite ajouter des cordes à son arc en travaillant activement pour la communauté de la circonscription au sein de l’équipe du bureau à titre d’adjointe de Mme Suzanne Roy. Son professionnalisme et son expérience acquis durant toutes ses années seront digne de ce poste.



« Il était essentiel pour moi de recruter du personnel de qualité, des gens qui connaissent bien les enjeux de la circonscription et qui ont à cœur le bien-être de nos citoyens, a déclaré Suzanne Roy. Marie-Hélène, Carol Lyne, Sarah et Linda disposent d’un parfait mélange d’expérience, d’expertise et de dynamisme. C’est ce qui font d’elles les meilleures candidates que je pouvais recruter pour mon équipe. Les gens de la circonscription de Verchères seront en de très bonnes mains, je ne pouvais pas espérer mieux. »



Le bureau de la députée de Verchères est situé au 1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 103, à Varennes. Le numéro est le (450) 652-4419. Les heures d’ouverture du bureau sont du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h.