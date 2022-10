Une cellule de crise pour tenter de diminuer le débordement des urgences!

Les urgences ne dérougissent pas et, pour contrer ce problème des plus préoccupants, le gouvernement a mis en place une cellule de crise qui doit lui faire des « recommandations très spécifiques » pour atténuer la situation.

« On doit augmenter le volume qui entre dans nos urgences et diminuer notre capacité de traiter ces volumes », a expliqué en point de presse le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le 28 octobre dernier. « En raison de la situation exceptionnelle des virus respiratoires, on crée une cellule de crise avec le MSSS et des PDG de la grande région de Montréal pour plus de solutions à très court terme.

Cette cellule de crise a été mise en place car, depuis quelques semaines, les urgences débordent dans les hôpitaux de la grande région de Montréal en raison des problèmes respiratoires qui affectent notamment les enfants. Le ministre a précisé que le gouvernement travaille sur deux fronts pour gérer la crise, soit le volume de patients qui vont dans les urgences et la capacité du réseau hospitalier, qui est particulièrement affectée par le manque de personnel.

Le GAP peut aider

Christian Dubé a rappelé que le Guichet d’accès à la première ligne (GAP), qui a été mis en place au début de juin, est un nouveau service qui permet d’offrir des consultations aux Québécois sans médecins de famille. Il aurait permis de rediriger près de 75 000 patients par mois en-dehors des urgences.

Il s’agit d’une mesure phare de la réforme présentée récemment par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ainsi, à l’aide d’une ligne téléphonique régionale, une agente administrative dirige le patient orphelin vers un professionnel, selon le besoin.

Pour en bénéficier, il faut être en attente d’un médecin de famille à la suite d’une inscription au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) ou être pris en charge par un groupe de médecins. Lorsque la personne contacte le Guichet d’accès à la première ligne, la demande est analysée afin de l’orienter vers le service professionnel ou médical qui répond le mieux au besoin, par exemple une consultation médicale, une visite chez le pharmacien ou un programme de soutien.

Le GAP en version numérique, pour sa part, fournit des informations sur les sujets suivants : le renouvellement d’une ordonnance; l’obtention d’un formulaire; les symptômes de la grippe, du rhume, de la Covid-19 et de la gastroentérite; la planification familiale (grossesse, contraception et infertilité); les troubles mentaux; les prélèvements; le dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS); la vaccination.





Comment obtenir un service de santé auprès du GAP

Par téléphone : 811, option 3 ou contactez le GAP de votre région

Montérégie-Centre : 438 817-5262

Montérégie-Est : 1 833 317-5270

Montérégie-Ouest : 1 888-817-5138</encadre>

Site Web : Guichet d’accès à la première ligne (GAP) numérique Montérégie