Il manque toujours 35 % des usagers dans les autobus du Réseau de Transport de Longueuil

Malgré tous les problèmes de congestion et nonobstant l’enfer qui guette les automobilistes de la Rive-Sud avec la fermeture de la moitié du tunnel Louis-H-Lafontaine, il manque encore plus du tiers de la clientèle dans les autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL)

Selon les dernières statistiques du RTL, pour les premières données de septembre, l’achalandage se situe à environ 65% du niveau de 2019 pour la même période.

La direction du RTL espère toujours que la période automnale permettra d’augmenter encore un peu plus l’achalandage à moins, évidemment, qu’une nouvelle vague de contamination par la Covid ne vienne ralentir et diminuer les déplacements dans les transports en commun.

La reprise globale, selon la direction du RTL, demeure grandement affectée par la réduction de l’activité au Centre-Ville. À ce titre, le transporteur public enregistrait au mois d’août une reprise à seulement 50% du niveau de 2019 pour ce segment, alors qu’on enregistrait une reprise à près de 70% pour les déplacements internes.

Le REM retardé au printemps 2023

Cela dit, la mise en service du REM à Brossard, qui devait rouler vers Montréal au cours des prochains mois, est maintenant retardée au printemps 2023, L’entrée en service du REM devait amener une hausse de l’achalandage dans les autobus du RTL mais c’est parti remise.

Le RTL transporte 1,74 million de passagers par mois dans ses autobus. La société de transport avait prévu revoir le tracé d’une quarantaine de lignes d’autobus pour les rediriger vers l’une des stations du REM sur la Rive-Sud car plus aucun bus ne pourra traverser le pont Samuel-De Champlain vers l’île de Montréal après la mise en service du REM, en vertu de l’exclusivité accordée à CDPQ Infra par le gouvernement du Québec.



Des employés installaient d’ailleurs la semaine dernière, juste avant l’annonce du report de la mise en service, de nouveaux arrêts d’autobus partout sur la Rive-Sud. En fait plus de 2300 panneaux d’arrêt sont changés ou ont été ajoutés sur le territoire de l’agglomération de Longueuil mais ils ne serviront pas le printemps 2023.



Il faut rappeler que l’antenne sud du REM, qui relie Brossard à la gare Centrale de Montréal en

passant par l’île des Sœurs, devait à l’origine être inaugurée à la fin de 2021. L’échéancier a par la suite été reporté au printemps ou à l’été 2022. Depuis janvier dernier, CDPQ Infra parle d’une mise en service à l’automne 2023.

Tunnel

Toujours au sujet du transport collectif sur la Rive-Sud et dans une autre perspective le RTL ajoute avoir mis en place diverses actions de communication pour relancer l’utilisation du transport collectif, particulièrement dans le contexte des travaux au tunnel Louis-H. La Fontaine qui fera vivre l’enfer sur les routes è partir du 31 octobre prochain et pour les trois prochaines années en raison de la fermeture complète d’un des deux tubes du tunnel. Des stationnements incitatifs ont entre autres été ajoutés du côté de Boucherville mais restera à voir si les automobilistes y laisseront leurs véhicules pour monter à bord des autobus du transporteur public. Comme le soulignait récemment l’ex-présidente de l’Agence métropolitaine de Transport, la bouchervilloise Florence Junca-Adenot, il faudra peut-être mieux expliquer aux gens de la région, les nombreux avantages de l’utilisation du transport en commun, dans le contexte actuel et celui des trois prochaines années.