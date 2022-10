Longueuil devance la période d’interdiction de stationnement, lors d’avis de déneigement, au 1er novembre

Parce que la neige nous tombe sur la tête plut tôt en saison et que les précipitations s’étirent parfois jusqu’à la fin avril, la Ville de Longueuil devance la date d’interdiction de stationnement de nuit dans les rues au 1er novembre lors d’avis de déneigement.



La Ville confirme que c’est en raison des précipitations qui se présentent plus tôt et se terminent plus tard dans la saison (malgré le réchauffement du climat) que cette décision a été prise, ajoutant que cette réglementation permettra « d’assurer des déplacements sécuritaires pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes durant la saison froide. » Ainsi, l’interdiction de stationnement pour faciliter le déneigement de nuit prendra place un mois plus tôt que lors des années précédentes, mais se terminera également le 15 avril plutôt que le 1er avril.



Lorsque Longueuil procède à des opérations de déneigement, la population reçoit l’avis d’interdiction de stationnement sur rue le plus rapidement possible, soit avant 17h00 le jour de l’avis. Ce dernier a pour effet d’empêcher les véhicules d’être stationnés dans les rues entre minuit et 6h00 pour que des opérations de déneigement puissent être réalisées sans encombre.