Des cyclistes sont une source d’inspiration pour l’école de La Source à Varennes

Cette année, l’école de la Source est fière et choyée d’avoir été parrainée par l’équipe Inoria/Toitures Phénix dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce groupe de cyclistes a parcouru 1000 km à vélo au mois de juin dernier.

Le 1000 KM est un marathon cycliste spectaculaire réunissant plus de 1075 cyclistes qui pédalent à relais pendant 4 jours consécutifs les 1000 km entre le Saguenay et Montréal. En parrainant notre école, l’équipe s’était engagée à récolter des fonds qui serviront à financer un projet favorisant les saines habitudes de vie au sein de notre établissement.

Le 14 octobre dernier, un chèque, au montant de 10 000$, a été remis à l’école en présence des élèves. Ce montant servira entre autres choses à faire l’achat de raquettes pour permettre à nos élèves de profiter du plein air autrement. Le maire de la ville de Varennes, monsieur Martin Damphousse, était aussi présent lors de l’évènement.

Merci à toute l’équipe de cyclistes d’être une source d’inspiration pour nos élèves!