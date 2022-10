Une soirée magique pour les bénévoles de Varennes

Le conseil municipal a témoigné son appréciation à l’égard des citoyennes et citoyens qui donnent généreusement de leur temps pour la communauté. En guise de remerciement, une soirée sous le thème de la magie a été organisée en leur honneur le vendredi 14 octobre dernier au Pavillon des arts de la scène du Collège Saint-Paul.



Le réputé magicien Alain Choquette a offert un spectacle personnalisé aux 220 invités présents. La soirée a également été l’occasion de souligner les bénévoles d’exception, ainsi que les récipiendaires de la Médaille du lieutenant-gouverneur général et du prix du bénévolat Dollard-Morin, qui se sont vu remettre un sac cadeau souvenir du 350e anniversaire de Varennes.



« Le bénévolat permet aux organismes sans but lucratif d’atteindre leurs objectifs en mobilisant des bénévoles et il permet aux bénévoles de s’engager auprès de leurs collectivités et d’y contribuer. Merci à tous pour votre générosité à l’égard des citoyens et des familles varennoises, votre travail est essentiel! », a déclaré le maire Martin Damphousse.