Les meilleurs artisans du boudin au Québec bientôt honorés à Boucherville

Les quelque 30 membres du jury du concours du meilleur boudin du Québec étaient réunis, samedi dernier à Boucherville, pour gouter et évaluer les meilleurs produits soumis par une quarantaine de producteurs de la province. Tant les boudins traditionnels que les créatifs ont réservé de belles surprises aux jurés qui avaient pour tâche de déterminer quels sont les meilleurs boudins produits de façon artisanale. Cette étape importante conduira au fameux gala de l’Association québécoise du Goute-Boudin de Boucherville, le 13 novembre prochain, au cours duquel seront officiellement dévoilés et honorés les meilleurs produits et producteurs du Québec. Sur la photo, assis, quelques membres du jury qui ont participé à la dégustation soit, Richard Desjardins, ancien enseignant de l’ITHQ, Rachel Didier, Louise Leduc, Francois Laramée, Charles Desmarteau (membre du Conseil d’administration de l’Association) et Nicolas Ridge. Ils étaient accompagnés, (debout), entre autres de la fondatrice de l’association québécoise du Goute-Boudin de Boucherville, Florence Junca-Adenot, du vice-président Jean-Pierre Lemasson et des nombreux bénévoles, étudiants et apprentis-chefs qui ont contribué au succès de la journée de dégustation.