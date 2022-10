Le pavillon du parc de la Commune de Varennes nommé Pavillon Jean Robert

Le pavillon du parc de la Commune porte maintenant le nom Pavillon Jean Robert. Cette désignation toponymique a été annoncée par le maire Martin Damphousse à l’occasion d’une cérémonie en hommage à cet ancien maire qui s’est tenue le 14 octobre au pavillon du parc, en présence de Jean Robert, de sa famille et de quelques amis.



Maire de 1988 à 2005, Jean Robert a siégé à titre de conseiller municipal à partir de l’année 1984 amorçant ainsi une fructueuse carrière politique. Au cours de ses vingt et une années comme élu, il a consacré beaucoup d’énergie à l’aménagement de nouveaux espaces verts, dont la création du parc de la Commune. Sa contribution a été marquante dans le développement des quartiers résidentiels, notamment le secteur ouest de Varennes. L’école secondaire le Carrefour et le Complexe aquatique sont également au nombre de ses réalisations. Pour faciliter la venue de nouvelles entreprises sur le territoire, il a été président fondateur de la Corporation de développement économique de Varennes en 1994.



« C’est un honneur pour le conseil municipal de nommer le pavillon de notre magnifique parc de la Commune en son nom, puisque c’est en grande majorité grâce à lui si tous les Varennois peuvent profiter de ce joyau aujourd’hui! », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Une plaque commémorative en honneur Jean Robert a été dévoilée et prendra dorénavant place sur la façade du bâtiment face au fleuve Saint-Laurent.