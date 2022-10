Une bouffée d’art frais pour la Fondation Source Bleue

L’artiste peintre Michel LeRoux tiendra des portes ouvertes à son atelier de Boucherville les 22 et 23 octobre prochains. C’est une occasion unique de venir parler avec l’artiste peintre de sa démarche, de ses inspirations et de ses œuvres. Lors de cet événement, monsieur LeRoux s’est engagé à remettre 25 % de ses ventes à la Fondation Source Bleue.

Il offre ce don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue parce que selon lui, « mourir dignement est le plus beau et l’ultime cadeau que l’on puisse offrir à une personne ».

L’artiste est donc heureux de s’impliquer auprès de la Fondation Source Bleue. Le public peut le rencontrer les 22 et 23 octobre, de 13h à 17h, à l’atelier de Boucherville situé au 106, chemin du Tremblay, Boucherville (parc Industriel). Site web : michelleroux-art.ca

À propos de Michel LeRoux

Michel LeRoux peint depuis plus de 40 ans. Il est né dans un milieu familial où la créativité tenait lieu de moyen d’expression et de subsistance. Artiste mature, il vit en parfaite symbiose avec la nature. Canevas après canevas, il recrée avec intensité la magnificence du monde végétal et minéral. De 1982 jusqu’à ce jour, il a présenté 27 expositions individuelles au Canada et aux États-Unis.

Michel LeRoux a présentement deux ateliers, à Boucherville ainsi qu’à Kamouraska. On retrouve aussi ses œuvres dans les collections privées et publiques ainsi que dans six galeries d’art réputées, dont la Harbour Gallery, à Mississauga et la Galerie NuEdge International, rue Sherbrooke Ouest à Montréal.



La Maison Source Bleue

Depuis son ouverture en 2011, la Maison de soins palliatifs Source Bleue accueille gratuitement des adultes en fin de vie et leur offre une gamme de soins et de services multidisciplinaires hautement spécialisés. La Source Bleue peut compter sur une équipe de 190 bénévoles, 65 employés et 7 médecins. Avec ses 16 chambres, la Maison Source Bleue est l’une des plus grandes maisons de soins palliatifs en Montérégie et l’une des plus grandes au Québec.