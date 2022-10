La nouvelle députée de Verchères, Suzanne Roy, nommée ministre de la Famille du Québec

Le contraire aurait été fort étonnant. Suzanne Roy, la nouvelle députée de la circonscription de Verchères, élue le 3 octobre dernier, a accédé au nouveau Conseil des ministres jeudi alors que le premier ministre du Québec Francois Legault l’a officiellement nommée ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Suzanne Roy a été conseillère municipale et mairesse de Sainte-Julie durant 25 ans en plus d’occuper la présidence de l’Union des municipalités du Québec. Elle a également occupé les fonctions de Préfet de la MRC Marguerite-D’Youville. Mère de deux filles et grand-maman depuis peu Suzanne Roy a toujours eu le bien être des familles à cœur et son nouveau mandat lui permettra, entre autres de relever le défi de l’organisation des CPE et des garderies au Québec

Pour sa part, sa voisine de comté, la députée caquiste de Montarville, Nathalie Roy devrait vraisemblablement accéder au poste de présidente de l’Assemblée Nationale du Québec, elle qui bénéficie déjà de l’appui du premier ministre Legault.

La nomination à la présidence de l’Assemblée nécessitant cependant un processus différent, un vote des députés serait nécessaire si jamais il y avait un autre candidat qui sollicite le même poste. La période de mise en candidature se termine dans environ deux semaines. Si aucun autre député ne manifeste son intention de se porter candidat, Nathalie Roy sera alors nommée à la présidence.

Élue pour la première fois en 2012 dans la circonscription de Montarville (Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville) et réélue le 3 octobre dernier pour une quatrième fois, Nathalie Roy occupait, depuis 2018, le poste de ministre de la Culture et des Communications du Québec. La rumeur de sa nomination à la présidence de l’Assemblée nationale circulait déjà le printemps dernier sur la Colline parlementaire

Autres ministres

Outre la nomination de Suzanne Roy au sein du nouveau cabinet ministériel qui compte maintenant 30 membres, le député de la circonscription de Taillon (le secteur Est de Longueuil), Lionel Carmant a été renommé au Conseil à titre de ministre des Services Sociaux.

La Montérégie pourra aussi miser sur cinq autres ministres soit Ian Lafrenière (réélu dans Vachon) qui conserve son titre de ministre responsable des relations avec les Premières Nations et Inuit, Simon Jolin Barette (réélu dans Borduas) poursuit son mandat de ministre de la Justice, Jean-François Roberge, réélu dans Chambly change de ministère et devient responsable de la Langue française et des relations avec le Canada.

Christian Dubé, réélu dans La Prairie conserve l’important ministère de la Santé.

Enfin, nouvelle venue en politique, la députée de Sanguinet, Christine Fréchette (à l’ouest de Laprairie) est nommée ministre de l’immigration et de la francisation.