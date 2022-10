Découvrez la passion d’un guide : la richesse faunique des îles de Boucherville

La Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) vous invite à découvrir le renard roux, la tortue serpentine, le cerf de Virginie, le carouge à épaulettes et les autres membres de la riche famille animale qui habite les îles de Boucherville. Refuges d’une faune exemplaire, les cinq îles de Boucherville furent d’abord appelées « Îles Percées » à l’époque de la seigneurie de Pierre Boucher. C’est en 1984 qu’est inauguré le parc national des Îles-de-Boucherville.

Notre guide naturaliste pour ce voyage parmi la faune des îles sera Denis Henri, garde-parc et technicien du milieu naturel du parc national des Îles-de-Boucherville. Avec ses conseils, vous pourrez être à même d’identifier mammifères, reptiles et oiseaux lors de votre prochaine randonnée sur les îles.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 26 octobre à 19h30, à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville, 500 rue Rivière-aux-Pins, Boucherville. Entrée : gratuite pour les membres de la Société d’histoire des Îles-Percées, 5 $ pour les non-membres. Réservez dès maintenant en écrivant à : rivest60@gmail.com.