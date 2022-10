Le Salon des métiers d’art de Boucherville est de retour

Après deux années d’une absence bien involontaire, l’Association des métiers d’art de Boucherville est de retour avec son 38e salon.

Célébrant ses 40 ans d’existence, elle est heureuse de vous accueillir à nouveau au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois les 4, 5 et 6 novembre prochain, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Vous êtes invités à venir rencontrer 55 artisans passionnés par leur art et y découvrir leurs magnifiques créations.

Des produits faits main, par des gens d’ici… qui comptent sur vous!

Entrée libre

Stationnement gratuit.

Tirages aux heures.

Pour toute information

http://metiersdartboucherville.com/le-salon