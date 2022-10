Le CISSSME revoit son offre d’hébergement avec l’ouverture prochaine des maisons des aînés

L’ouverture prochaine des maisons des aînés (MDA) de Beloeil et de Saint-Amable permet au Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est de revoir son offre d’hébergement afin de rénover certaines installations et de regrouper des clientèles pour favoriser la stabilité des équipes. Le Centre d’hébergement René-Lévesque bénéficiera d’importants travaux au cours des prochaines années. Des résidents de cette installation se verront donc offrir une place dans l’une des nouvelles maisons des aînés. De plus, à la suite de la fermeture des lits d’hébergement du CHSLD des Seigneurs, les usagers se verront également offrir une place en MDA. Cette stratégie d’ouverture tient compte de la disponibilité des ressources humaines présentes au sein du CISSS de la Montérégie-Est. Les travaux des maisons des aînés de Beloeil et de Saint-Amable devraient se terminer d’ici la fin de l’année 2022. Suivant la livraison, quelques semaines d’installation et d’appropriation des lieux seront nécessaires avant l’accueil des premiers résidents. À terme, une fois que la Maison des aînés et alternative de Longueuil, qui est également en construction, sera terminée et que le Centre d’hébergement René-Lévesque aura complété ces travaux, le CISSS de la Montérégie-Est offrira 240 lits d’hébergement supplémentaires à la population de son territoire.