Nathalie Roy deviendrait présidente de l’Assemblée Nationale du Québec, Suzanne Roy accéderait au Conseil des ministres

La rumeur circulait depuis plusieurs mois déjà mais la nomination de la députée caquiste de Montarville, Nathalie Roy, au poste de présidente de l’Assemblée Nationale du Québec, pourrait bien se confirmer jeudi le 20 octobre alors que le premier ministre du Québec, Francois Legault, fera connaitre la composition du nouveau Conseil des ministres.

Élue pour la première fois en 2012 dans la circonscription de Montarville (Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville) et réélue le 3 octobre dernier pour une quatrième fois, Nathalie Roy occupait, depuis 2018, le poste de ministre de la Culture et des Communications du Québec. La rumeur de sa nomination à la présidence de l’Assemblée nationale circulait déjà le printemps dernier sur la Colline parlementaire et tout semble indiquer « qu’il n’y avait pas de fumée sans feu » car la rumeur a été confirmée ce matin (lundi). Madame Roy aurait d’ailleurs déjà contacté les chefs des autres formations politiques pour mesurer ses appuis.

La semaine dernière Québec Solidaire avait déjà manifesté son désir de voir une femme occuper ce poste. Il a été occupé au cours des quatre dernières années par Francois Paradis et, avant lui, par le bouchervillois et ex-député libéral, Jacques Chagnon de 2011 à 2018.

La nomination de Nathalie Roy permettrait assurément à sa nouvelle voisine de comté, Suzanne Roy (élue dans la circonscription de Verchères) d’accéder à son tour au Conseil des ministres. Certains lui prédisent le ministère des Transports.

Tout cela reste à confirmer jeudi.