Longueuil nomme une élue responsable des relations avec la communauté LGBTQ+

Bien qu’aucune statistique n’existe sur le nombre d’individus visés par la mesure, la Ville de Longueuil nomme une conseillère responsable des relations avec la communauté LGBTQ+ (Lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres)

C’est au terme du bilan de l’an un que l’administration de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier a procédé à un remaniement ainsi qu’à la création de nouveaux dossiers

« Je crois qu’après avoir pratiquement complété notre première année de mandat, nous avons le recul nécessaire afin de revoir l’attribution des dossiers, mais également nous pencher sur quelques angles morts qui en nécessitent la création de nouveaux », a annoncé Catherine Fournier.

C’est ainsi que la conseillère municipale de l’équipe Fournier, Rolande Balma, devient responsable des Relations avec la communauté LGBTQ+.

La consœur de madame Balma, la conseillère Reine Bombo-Allara devient pour sa part responsable des relations associées à la condition féminine.

Dans la même veine, le conseiller municipal Alvaro Cueto devient responsable des relations avec les communautés interculturelles.

Autre création de dossier, le conseiller Karl Ferraro s’occupera des animaux domestiques tout comme son collègue de l’arrondissement de Greenfield Park, Sylvain Joly. D’autres conseillers se sont vus attribuer la responsabilité de nouveaux mandats notamment en matière de transport et de sécurité publique.



« En ce qui a trait à la création des dossiers Animaux domestiques et Relations avec la communauté LGBTQ+, je dois dire que ce fut un consensus facile à obtenir au terme de nos discussions. En effet, le cadre règlementaire en ce qui concerne les animaux domestiques mérite assurément d’y jeter un nouveau regard. Par ailleurs, dans un souci de vouloir représenter à juste titre notre société, nous pensons que la mise sur pied d’un dossier dédié aux Relations avec la communauté LGBTQ+ devient un incontournable », mentionne Jonathan Tabarah, vice-président du conseil exécutif.

Aucun dossier n’a cependant été ni créé ni confié aux élus, pour gérer le fameux et controversé enjeux des Cerfs du Parc Michel-Chartrand !.