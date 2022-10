Les Chevaliers de Colomb : au cœur de la communauté julievilloise depuis maintenant 40 ans!

La présence des Chevaliers de Colomb à Sainte-Julie est peut-être un peu plus discrète, mais elle demeure bien là! En fait, on peut s’inspirer de l’adage Derrière chaque grand homme se cache une femme, pour dire d’eux : Derrière beaucoup de grands projets communautaires, il y a un Chevalier de Colomb!

Les Chevaliers de Colomb sont au cœur de la communauté de Sainte-Julie depuis maintenant 40 ans et ce qui est impressionnant, c’est que la majorité des 11 membres de l’exécutif qui se sont réunis pour parler de leur organisme sont impliqués depuis 10, 20, 30 et même 40 ans dans certains cas! Il y a aussi un membre qui œuvre dans le regroupement depuis 60 ans, car il a débuté à Montréal! On voit donc qu’ils ont aussi à cœur de s’engager auprès de la collectivité et que ce désir ne s’éteint pas avec les années!

On ne compte plus les réalisations des Chevaliers de Colomb du Conseil 8203 de Sainte-Julie au fil des décennies et ils prennent part à de nombreuses activités qui ajoutent de la vie dans une municipalité, comme le traditionnel Défilé de nuit du père Noël, la Fête de la famille ou la Fête au lac.

Le Centre communautaire situé sur le boulevard Saint-Joseph a toujours été le symbole de leur organisme, car les bénévoles se sont réunis pour le construire et il est depuis un des lieux de rassemblement de la population lors d’activités importantes. Récemment, le centre a été racheté par la Ville, mais les Chevaliers continuent de s’y rencontrer, eux qui comptent près de 200 membres à Sainte-Julie.



Grand souper du 40e anniversaire

Lorsqu’une activité d’envergure a besoin de bénévoles, les Chevaliers de Colomb ne sont jamais loin, comme pour la tenue de la Fête nationale ou, à l’époque, le Carnaval qui était fort populaire. Et ils donnent toujours des coups de main appréciés aux autres organismes comme la Maison des jeunes, L’Envolée ou la Maison de l’Entraide. Les Chevalier ont aussi organisé leurs propres activités, comme le grand Souper au homard ou le classique tournoi de golf dont les profits sont versés à la Maison Victor-Gadbois.

« On peut toujours compter sur les Chevaliers de Colomb! », a lancé avec fierté le Grand Chevalier, Réjean Rousseau. « On fait beaucoup de choses que les gens ne voient pas toujours, comme par exemple la Maison Patrick. C’est un jeune handicapé dont la demeure était en décombres. On s’est rassemblés et on a rebâti de A à Z! On aide la communauté depuis 40 ans, comme donner des manteaux de neige chauds aux familles défavorisées qui en ont besoin », a précisé celui qui ajoute que l’organisme est en période de recrutement.

Présentement, les Chevaliers de Colomb préparent activement leur grand souper du 40e anniversaire qui se tiendra au Centre communautaire (bien sûr!) et ce sera une belle occasion pour saluer les réalisations de l’organisme et de se retrouver entre bénévoles. M. Rousseau rappelle qu’il est possible de se procurer des billets en téléphonant au 450 649-8203 ou au 514 246-7543.

Et quant à la fameuse initiation et la poignée de main secrète des Chevaliers de Colomb qui ont fait tant jaser, en plus d’être au centre de bien des rumeurs, le Grand Chevalier a avoué avec un large sourire : « C’est devenu une cérémonie d’accueil qui est publique, alors on peut la faire par exemple sur le bord d’une piscine, en compagnie de sa conjointe et de sa famille, ce n’est plus comme avant! »

(Pssst! En terminant, je dois vous confier qu’un des membres m’a tout révélé lors de cette rencontre avec les Chevaliers de Colomb et je peux vous confier en exclusivité que la mystérieuse initiation et la fameuse poignée de main secrète consistent à… Zut! J’ai un problème avec mon ordinateur!…)









Calendrier

NOVEMBRE : le 13, Café-rencontre; le 19, Grand souper 40e. DÉCEMBRE : le 3, Défilé de Noël; le 11, Café-rencontre; le 22, paniers de Noël. JANVIER : le 8, Café-rencontre et Les Julievernales (à préciser). FÉVRIER : le 12, Café-rencontre; le 18, Soirée Grand Chevalier. MARS : le 12, Café-rencontre. AVRIL : le 9, Café-rencontre; les 14-15-16, Congrès provincial; le 22, Soirée western. MAI : le 14, Café-rencontre. JUIN : le 23, Fête nationale. AOÛT : le 26, Tournoi de golf à Saint-Basile-le-Grand.