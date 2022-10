Karting: Léopold Schrevel de Boucherville remporte la Coupe Montréal 2022

Léopold Schrevel un jeune Bouchervillois de 15 ans, originaire de Marcq en Baroeul au nord de la France est arrivé au Québec en 2015. Non seulement a-t-il adopté Boucherville mais il s’est découvert rapidement une passion, le Karting récréatif lors d’une simple visite au centre de Karting récréatif de Saint-Hilaire, en pleine pandémie.



En 2021 déjà l s’est classé premier lors de sa première compétition amicale pour se classer en 12 ième position à la fin du championnat de la saison 2021, avec l’équipe SH Karting.



Parce qu’il démontrait de belles aptitudes, Léopold Schrevel a été remarqué par Hugo Mousseau. Celui-ci donne un coup de main à l’équipe de Karting Saint-Hilaire lui qui a débuté sa carrière à ce centre mais surtout qui est devenu l’entraineur du pilote Canadien, Lance Stroll de ses débuts de karting jusqu’ à la Formule 1.

Léopold a d’ailleurs été intégré à l’équipe HMP, crée par Hugo Mousseau durant l’année.

Léopold n’a cessé de progresser et il a gagné, la semaine dernière, le Championnat de la coupe de Montréal de la saison 2022 dans sa catégorie (Briggs et Stratton Junior)

En fait il a remporté des podiums lors de chaque manche.

De plus il a participé à d’autres courses durant la saison (A Monsport avec une 4 ième position – puis à Trois rivières et enfin au Canadian Open en obtenant la 3 ième position en partant 16 ième)



Léopold a mérité les grands honneurs de la coupe de Montréal 2022 grâce à ses excellents résultats soit

.Manche # 1 21-22 mai AKJR, Mont-Tremblant

.QUALIFICATION = 14 IEME PRE FINALE = 6 IEME FINALE = 2 IEME

.Manche # 2 5 juin SC Performance, St-Célestin

.QUALIFICATION 1 ER PREFINALE = 2 IEME FINALE = 2 IEME

.Manche # 3 31 juillet ICAR Karting, Mirabel

.QUALIFICATION 5 IEME PREFINALE = 2 IEME FINALE = 2 IEME

.Manche # 4 4 septembre SC Performance, St-Célestin

.QUALIFICATION 1 ER PREFINALE = 1 ER FINALE = 1 ER

.Manche # 5 17-18 septembre AKJR, Mont-Tremblant

.QUALIFICATION 3 IEME PREFINALE = 1 ER FINALE = 1 ER

.Manche # 6 2 octobre SH Karting, Mont-St-Hilaire

.QUALIFICATION 1 ER PREFINALE =1 ER FINALE =2 IEME



Léopold a non seulement performé de façon exceptionnelle en 2022 mais il compte bien poursuivre sur son élan en 2023 car il veut renouveler son titre en catégorie senior en travaillant la technique lors des entrainements pour affronter des pilotes chevronnés.

Et qui sait, dans quelques années, retrouvera-ton Léopold Schrevel sur le même circuit que Lance Stroll, là même où l’a justement ou l’a amené son entraineur actuel, Hugo Mousseau.