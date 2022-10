Les brèves de Boucherville

Journée de la réconciliation

Pour la deuxième année d’affilée, les élèves de l’école Boucherville Elementary ont souligné la journée de la vérité et de la réconciliation dans leur communauté. Vêtus de chandails orange, ils ont participé à une cérémonie de reconnaissance de la terre autochtone. Ils ont également fait une marche silencieuse pour réfléchir sur la vie des familles autochtones qui ont été touchées par les écoles résidentielles.

Le monde à la portée des résidents du CHSLD

La Fondation Jeanne-Crevier a fait l’acquisition de quatre ensembles de lunettes de réalité virtuelle pour les résidents du CHSLD. C’est une autre belle façon de briser l’isolement tout en leur permettant de voyager et de se divertir. De plus, selon plusieurs études, la réalité virtuelle peut réduire de façon importante l’anxiété et le stress.



Contrer le gaspillage alimentaire

La Ville de Boucherville doit mettre en place, en collaboration avec le comité d’achat responsable, des actions visant à informer, à sensibiliser et à guider la population vers une diminution du gaspillage alimentaire.



Une sculpture monumentale ?

Le conseil municipal analysera une recommandation que lui a faite le comité consultatif des arts et de la culture sur la possibilité de réaliser un projet de sculpture monumentale sur le territoire.



Des achats regroupés

La Ville a adhéré au Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) en vue de l’acquisition de trois fourgonnettes utilitaires 100 % électriques pour l’année 2023. La dépense est évaluée à 344 966 $, taxes incluses.

Ce regroupement favorise les économies d’échelle par le regroupement des besoins des organisations publiques. En plus des économies substantielles au niveau des prix obtenus, il y a des économies liées à l’ensemble du processus d’appels d’offres (rédaction du devis, rédaction des documents d’appels d’offres, publication, analyse et l’adjudication des contrats, etc.).

La Ville pourrait aussi bénéficier d’une réduction considérable du délai entre la demande d’achat et la livraison des véhicules. En raison de la Covid-19, la quantité de véhicules par concessionnaire est très limitée et les délais de livraison sont très longs. Dans ces circonstances, il devient de plus en plus difficile pour la Ville de trouver des soumissionnaires pour ses appels d’offres.



Une aide financière à Nature Action

Photo 3Considérant les démarches faites par Nature-Action Québec (NAQ) pour identifier des opportunités d’acquisition de terrains ayant un intérêt écologique, et considérant la collaboration de longue date entre la Ville et cet organisme, le conseil municipal a donné le feu vert pour lui accorder une aide financière de 268 400 $.

La Ville souhaite soutenir les efforts de l’organisme dans l’acquisition et la protection des milieux naturels, tout particulièrement ceux situés dans l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon.