Plantation d’arbres au parc de la Source à Varennes

En collaboration avec la MRC de Marguerite-D’Youville et Arbre-Évolution, la Ville de Varennes est à la recherche de bénévoles de tous âges pour une plantation de plus de 1 200 arbres et arbustes qui aura lieu aux dates suivantes :



– Dimanche 16 octobre de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30



– Lundi 17 octobre de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30



– Mardi 18 octobre de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16h30



Le point de rassemblement pour les bénévoles se situe dans le Parc de la Source à Varennes, accessible par les rues du Trécarré et des Semailles.



Nous fournirons l’équipement nécessaire à la plantation et des responsables d’Arbre-Évolution seront sur place pour vous accueillir, coordonner la plantation et fournir une collation. N’oubliez pas d’apporter des gants et de vous habiller en fonction de la température.



On vous attend en grand nombre!