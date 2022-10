La majorité des incendies pourrait être évitée par de bons comportements

La Semaine de la prévention des incendies (SPI) 2022 se déroulera du 9 au 15 octobre sous le thème « Le premier responsable, c’est toi! » – un message toujours pertinent, car la moitié des incendies résidentiels découlent d’une erreur humaine. La SPI vise à sensibiliser la population à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et réagir adéquatement advenant un tel sinistre. Durant cette semaine thématique, différentes activités se dérouleront aux quatre coins du Québec, notamment des journées portes ouvertes dans plusieurs services de sécurité incendie. La porte-parole de la SPI cette année, Chantale Lacroix, a elle-même subi l’incendie de sa maison l’an dernier, et sera donc une ambassadrice éloquente quant à l’importance de la prévention. « Saviez-vous que vous avez moins de 3 minutes pour évacuer votre résidence en flammes? Si on inclut le temps que l’avertisseur de fumée se mette à sonner et vous réveille, il vous reste très peu de temps pour sortir! Croyez-moi, ça vaut la peine d’avoir un plan d’évacuation en cas d’incendie, connu de chacun, et de vérifier vos avertisseurs de fumée deux fois par année », a mentionné Chantal Lacroix, porte-parole de la SPI 2022.