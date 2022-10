Une journée entièrement dédiée à l’emploi sur la Rive-Sud!

Avec plus de 70 exposants proposant plus de 1000 offres dans le secteur de la Rive-Sud, votre recherche d’emploi pourra être organisée sur une seule journée!

Vous pourrez rencontrer des employeurs de domaines divers, mais aussi des organismes d’aide à l’emploi et à l’immigration. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles opportunités d’emploi et d’étendre sa recherche d’emploi en venant discuter avec des recruteurs locaux. Rendez-vous le 20 octobre, de 10 h à 17 h à l’Hôtel Mortagne de Boucherville.

Comment préparer ta visite?

Vous recherchez un emploi ou des conseils en immigration ou en recherche d’emploi?

Consultez dès maintenant le répertoire exposants et préparez votre visite en fonction de vos besoins. Grâce à un moteur de recherche, vous pourrez facilement trouver un exposant, les offres et les services proposés! Explorez les fiches des exposants et ajoutez-les à votre liste de favoris. Découvrez-le en cliquant ici!

N’oubliez pas de prendre votre CV, mis à jour, pour le présenter aux recruteurs ou même recevoir des conseils.

Pour se repérer facilement, le salon est organisé en 2 espaces :

Espace Emploi

Retrouvez dans cet espace les employeurs de divers domaines : administrations publiques, agroalimentaire, commerce de détail, production, fabrication, santé, transport ou bien d’autres encore! Plus de 1000 offres seront proposées!

Espace Immigration et aide à l’emploi

C’est l’endroit où vous rendre pour obtenir des informations et de l’aide sur la recherche d’emploi au Québec ou vous accompagner sur votre projet d’immigration.

Une partie des exposants présents :

• AGCO

• Amazon

• ArcelorMittal Produits Longs Canada

• Banque Nationale

• Best Buy

• Bitfarms

• Busbusbus

• Caisse Desjardins des Patriotes

• CISSS de la Montérégie-Centre

• CIUSSS Centre-Ouest de L’Île de Montréal • Covanta solutions environnement

• Didactikus

• Goodfellow

• Hydro-Québec

• Lassonde

• Lumen

• Ministère de la sécurité publique

• Patrick Morin

• Pelican

• Place aux jaunes Montérégie

• Proche aidance Québec

• Projet Intégration Autismopolis

• Saint-Hyacinthe Technopole

• Service IMTM Inc.

• Sivaco

• Station Agro-Biotech (Le Bilboquet, Noroi)

• Stelpro

• Sunlife

• Trouw Nutrition

• UAP

• Ville de Longueuil

• W.R. Grace



Informations pratiques

Date : Jeudi 20 octobre – de 10 h à 17 h

Lieu : Hôtel Mortagne – Boucherville, 1228 rue Nobel, Boucherville, QC J4B 5H

En savoir plus : https://ecarrieres.com/fr/evenements/journee-emploi-rive-sud/