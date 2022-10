Un plan d’action pour protéger les collines montérégiennes

Les Montérégiennes sont belles, mais elles doivent être protégées, car ces espaces verts sont convoités entre autre par les promoteurs immobiliers. C’est dans ce but que les élus de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont récemment adopté le Plan d’action pour la reconnaissance et la protection de ces collines déposé par le groupe de travail mandaté à cet effet.

« Les collines montérégiennes possèdent une grande valeur emblématique, patrimoniale et naturelle, qui contribuent à l’attractivité du Grand Montréal et à la qualité de vie de la population », a rappelé Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la CMM. « Ces milieux naturels font toutefois face à des menaces de plus en plus grandes et nous devons les protéger et les mettre en valeur adéquatement. Ce plan va permettre aux différents intervenants d’agir de façon concertée et efficace, et témoigne une fois de plus de la capacité des Villes à poser des gestes significatifs pour accélérer la protection de notre territoire et de sa biodiversité, qui est essentielle à la transition écologique. »

La valeur des Montérégiennes sur le plan environnemental est appréciable, car près de 300 espèces fauniques trouvent refuge auprès de celles-ci. La flore est quant à elle composée de 500 à 800 espèces végétales et la datation des minéraux contenus dans les roches a permis d’établir l’âge des collines à environ 125 millions d’années.

Un budget de 580 000 $

Le groupe de travail chargé de concevoir ce plan réunit plus de 60 représentants municipaux et régionaux, dont 18 sont issus de la société civile et font partie de l’un des organismes membres de la Coalition des Montérégiennes.

Les interventions ciblées par le plan visent à améliorer la reconnaissance et la protection des Montérégiennes grâce à une meilleure concertation des acteurs. Ce plan triennal comprend 15 actions découlant des quatre objectifs, soit adapter et harmoniser les outils d’aménagement; instaurer et pérenniser la reconnaissance et la protection des collines; assurer une meilleure protection des espaces d’intérêt; développer un sentiment de fierté et mobiliser les parties prenantes.

Plusieurs mesures seront prises pour assurer une meilleure protection de ces espaces verts, dont notamment demander au gouvernement les outils de financement et législatifs nécessaires à la protection des Montérégiennes (modifier la Loi sur l’expropriation afin de permettre d’exproprier à la valeur marchande des terrains jugés d’intérêt public; que soit élargi le droit de préemption; qu’un programme similaire à la trame verte et bleue (TVB) soit rendu disponible à l’extérieur de la CMM).

Les responsables veulent également maintenir le financement pour l’acquisition de terrains aux pourtours des Montérégiennes et faire la promotion du programme de la TVB; partager et déployer des approches innovantes de surveillance des espaces protégés pour assurer leur protection; accompagner les propriétaires voulant s’engager dans la conservation volontaire.

Le budget total pour la réalisation du plan d’action est estimé à environ 580 000 $. La Coalition des Montérégiennes a obtenu un financement à hauteur de 380 870 $ pour mettre en place les plans de conservation et le diagnostic.

Rappelons en terminant que l’ensemble formé par les Montérégiennes comprend dix collines, dont cinq sont situées sur le territoire de la CMM, soit les monts Royal, Saint-Hilaire, Saint-Bruno et Rougemont (en partie) ainsi que les collines d’Oka sur la couronne Nord.