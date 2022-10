Une première micro-brasserie s’installe à Varennes

Il y en a partout mais il n’y en avait pas encore à Varennes alors lorsqu’ils ouvriront leurs portes, dans quelques jours, les Brasseurs du Moulin deviendra la première micro brasserie à s’installer à Varennes.

La micro brasserie ouvrira ses portes sur le boulevard Lionel-Boulet (au 1015) et, outre l’activité de micro brasserie, l’établissement pourra permettre la dégustation de bière.

En fait, pour ce faire, la ville de Varennes devait officiellement en autoriser l’usage ce qui a été officialisé lors de la dernière assemblée du conseil, en septembre.

Achat d’une propriété

Juste avant l’assemblée publique du 12 septembre dernier, une information par courriel anonyme a circulé tant auprès des élus que des médias, questionnant l’achat d’un terrain par la Ville.

En fait la municipalité a autorisé des offres d’achat pour le bâtiment situé au 980 Lionel-Boulet (Groupe Socatech) et pour le terrain voisin. Le fameux courriel anonyme laissait entendre que la Ville allait payer beaucoup trop cher pour la propriété mais le directeur général de la Ville (qui était également dans la chaine de courriel) s’est chargé de remettre les pendules à l’heure avec les renseignements justes. Le ou la lanceur(e) d’alerte ne s’est plus manifesté.