Plus de 75 % des électeurs ont voté dans Montarville et Verchères

La tendance était bien installée depuis plusieurs mois déjà et le tout s’est concrétisé lundi le 3 octobre dernier alors que les trois candidats de la Coalition Avenir Québec ont été facilement été élus dans les circonscriptions de Montarville, Verchères et Taillon.



Dans Montarville Nathalie Roy l’a emporté par une confortable majorité. Elle a obtenu 45 % des votes et c’est le candidat du Parti québécois qui a fait la meilleure figure en seconde position, recueillant 18 % des votes exprimés. La libérale Lucie Gagnon a récolté 12 % des votes soit moins que la candidate de Québec solidaire qui a recueilli 16 % des votes exprimés. Le candidat du Parti conservateur du Québec, Evans Henry a récolté 5 % des votes.

Fidèles à leurs habitudes les électeurs de la circonscription de Montarville ont été nombreux à voter lors des élections provinciales. Alors que la moyenne québécoise a été d’un peu plus de 66 %, les citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville se sont déplacés dans une proportion de 78,5% soit 12,5 % de plus que la moyenne. Près de 28 % des électeurs avaient cependant exercé leur droit de vote lors des deux journées de vote par anticipation les 25 et 26 septembre dernier. La caquiste Nathalie Roy l’a emporté avec une majorité de plus de 11,000 votes sur son plus proche adversaire.



Dans Verchères, Suzanne Roy, qui se présentait pour une première fois pour la CAQ l’a elle aussi assez facilement remporté avec une récolte de 51 % des votes. Le candidat du Parti québécois a terminé second avec 20 % des votes. Québec solidaire s’est classée 3e avec 14 % des votes exprimés, le candidat libéral n’a pu faire mieux que 5 % alors que le candidat du Parti conservateur a recueilli 7 %.

Dans la circonscription de Verchères, ce sont 75,28 % des électeurs qui se sont présentés aux urnes dont 28 % lors des deux jours de vote par anticipation. Encore là les électeurs de Verchères ont voté de facon plus massive que la moyenne provinciale.



Dans Taillon soit le secteur est de Longueuil, Lionel Carmant, le député sortant de la CAQ l’a remporté avec une confortable avance, lui aussi. Il a recueilli 41.5 % des votes exprimés. La candidate du P.Q s’est classée en second avec 20 % des votes. A sa septième élection la candidate de Québec solidaire a récolté environ 19 % des votes. Le libéral a recueilli 11 % des votes et le candidat du Parti conservateur, 5 %.

Il sera maintenant intéressant de connaitre la composition du prochain cabinet ministériel car il risque d’y avoir « du ministre au pied carré » dans la région.

Lionel Carmant et Nathalie Roy étaient déjà ministres et la majorité des observateurs s’attendent à ce que Suzanne Roy accède elle aussi au prochain cabinet. Ajoutons à la liste des ministres en poste à la dissolution de la Chambre, Ian Lafrenière, (Vachon) qui également ministre, tout comme Christian Dubé (Laprairie), Jean-François Roberge (Chambly) Jolin-Barette (Borduas), entre autres.

















MONTARVILLE

Candidat(e) Parti politique Bulletins valides Bulletins valides (%) Majorité



Nathalie Roy Coalition avenir Québec 19 045 45,90 % 11 292

Daniel Michelin Parti québécois 7 753 18,69 %

Marie-Christine Veilleux Québec solidaire 6 741 16,25 %

Lucie Gagnon Parti libéral du Québec 5 090 12,27 %

Evans Henry Parti conservateur du Québec 2 124 5,12 %

Jeanne Dufour Parti vert du Québec 601 1,45 %

Isadora Lamouche Climat Québec 134 0,32 %



78,5 % des électeurs ont voté

Bureaux de vote : 173 / 173 (100,00 %)

Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 53 247

Nombre de votes exercés : 41 827 (78,55 %)

Nombre de bulletins valides : 41 488 (99,19 %)

Nombre de bulletins rejetés : 339 (0,81 %)

Taux de participation

78,55 %



VERCHÈRES

Candidat(e) Parti politique Bulletins valides Bulletins valides (%) Majorité

Suzanne Roy Coalition avenir Québec 23 672 51,28 % 14 111

Cédric Gagnon-Ducharme P.Q 9 561 20,71 %

Manon Harvey Québec solidaire 6 665 14,44 %

Pascal Déry Parti conservateur 3 269 7,08 %

Gabriel Lévesque Parti libéral du Québec 2 438 5,28 %

Nadim Saikali Parti vert du Québec 318 0,69 %

Germain Dallaire Climat Québec 97 0,21 %

Lucien Beauregard Indépendant(e) 86 0,12 %

Pauline Boisvert Démocratie directe 55 0,08%



75,28 % des électeurs ont voté

Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 62 095

Nombre de votes exercés : 46 747 (75,28 %)

Nombre de bulletins valides : 46 161 (98,75 %)

Nombre de bulletins rejetés : 586 (1,25 %)

Taux de participation 75,28 %