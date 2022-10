Les citoyens de Sainte-Julie pourront utiliser des bacs roulants de 240L et de 360L pour les collectes de feuilles, chaume et brindilles

La Ville de Sainte-Julie et la MRC de Marguerite-D’Youville informent les citoyens que les bacs roulants de 240 litres et de 360 litres, d’une couleur autre que noir, bleu ou brun, seront désormais acceptés lors des collectes de feuilles, chaume et brindilles.



Les citoyens peuvent donc participer à la collecte de feuilles, chaume et brindilles, selon l’horaire de collecte de la MRC, en déposant les matières dans des sacs en papier, une poubelle d’une capacité maximale de 100 litres avec couvercle ou un bac roulant de 240 litres ou 360 litres. Il est suggéré de déchiqueter les feuilles avant de les déposer dans le contenant choisi afin de bénéficier de plus d’espace ou de pratiquer le feuillicyclage en laissant les feuilles déchiqueter au sol.



Les citoyens peuvent se procurer ces bacs de 240 litres et de 360 litres dans le commerce de leur choix. Il sera également possible de se procurer des bacs de 360 L à l’hôtel de ville au coût de 142,28 $ taxes incluses. La date limite pour se procurer un bac à l’hôtel de ville est le 14 octobre à 16 h. Les citoyens doivent se présenter en personne du lundi au jeudi de 8 h à 19 h et le vendredi de 8 h à 16 h. Le mode de paiement accepté est Interac, chèque ou argent comptant. Le principe du premier arrivé, premier servi sera appliqué.