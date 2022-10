Le Festi-Jeux du 350e anniversaire de Varennes les 14 et 15 octobre prochains

Les 14 et 15 octobre, la Bibliothèque de Varennes ouvre ses portes au monde fascinant du jeu. Une foule d’activités à réaliser en famille ou entre amis sera au rendez-vous : jeux vidéo, jeux d’arcade, jeux de société, compétitions, expositions et plus encore.



En journée, un musée mobile permettra aux amateurs et passionnés de jeu d’approfondir leurs connaissances sur la riche histoire des jeux vidéo en mettant directement la main à la pâte. C’est grâce à une combinaison d’affiches informatives, de postes de jeux et de périphériques manipulables que les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre plus sur le monde fascinant de ce qui est déjà appelé le dixième art.



Le vendredi, une soirée de compétition de jeux indies permettra aux jeunes de 12 à 17 ans de mesurer leurs talents aux plus grands classiques du jeu compétitif sous l’œil rigoureux des arbitres. Un titre de grand champion sera décerné au terme de la compétition. En raison du nombre de places limité, l’inscription à cette soirée de compétition est obligatoire et se fait en ligne à l’aide d’une Carte loisirs valide : https://varennes.tuxedobillet.com/.



La soirée du samedi fait place aux grandes festivités du jeu. Les participants auront la chance d’essayer différents types de jeux tous plus amusants les uns que les autres. L’élégant comptoir de contrôle, le Barcade, fera revivre l’effervescence des arcades d’antan incluant l’esprit de compétition amicale à quatre. Une arcade de course avec pédales et volant, un jeu vidéo de danse qui se joue avec les pieds ainsi qu’un jeu lumineux en une dimension, à mi-chemin entre le jeu et l’installation multimédia, feront aussi partie de la fête.



Les participants pourront également profiter de cette soirée pour explorer les jeux de société disposés sur les tables. Un guide sera sur place pour les accompagner au besoin.