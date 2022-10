La Société d’histoire des Îles-Percées souffle 50 bougies et rend hommage à ses membres

Ils sont plus de 130 personnes passionnées par l’histoire de Boucherville et membres de la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP). Les nombreux ouvrages, recherches, conférences et visites patrimoniales que certains d’entre eux ont réalisés au fil du temps pour perpétuer la mémoire de la ville témoignent de cet amour.

Le 50e anniversaire de la SHIP était le moment propice pour rendre hommage à ces personnes qui, par leur travail bénévole, gardent la mémoire vivante de Boucherville. Le vendredi 30 septembre dernier était soir de fête alors que les membres du conseil d’administration de la SHIP ont honoré et souligné le travail de seize des leurs, des auteurs du livre Boucherville au fil du temps 1667-2017 édité lors des fêtes du 350e de Boucherville, ou des membres de la première heure de l’organisme.

Fins connaisseurs de l’histoire locale

Ces gens qui ont tous en commun le gène de l’histoire consacrent leur loisir à faire connaître le passé riche de la Ville. « Alors que notre histoire locale passait le cap de ses 350 ans, un groupe de passionnés de la SHIP s’est attelé à la tâche pour rendre un réel hommage aux Bouchervillois. Un patient labeur, tantôt en solo, tantôt en équipe ou à relais, fut inévitablement nécessaire pour aboutir aux 1 600 exemplaires imprimés du livre. Des années de travaux pour un bouquin de plus de 352 pages qui fut offert à la population et qui représente un travail colossal, un legs pour notre société », a mentionné le président de la SHIP, Guy Théorêt .

La SHIP a ainsi remis des certificats d’honneur ainsi que la médaille Pierre-Boucher aux huit auteurs de cette œuvre collective qui relate l’histoire de Boucherville, son évolution des débuts de la Seigneurie fondée par Pierre Boucher jusqu’à aujourd’hui.

Les récipiendaires sont : France Bélanger, Angèle St-Yves, Michelle Roy, Monique Bernard, Michel Gagné, Suzanne Gibeau Carignan, Michèle Arbour et Gilles Pépin.

Des certificats de reconnaissance

Pour leur service exceptionnel et leur appui indéfectible, des certificats de reconnaissance et de remerciements ont également été décernés à : Rémi Beaulieu (16 ans d’implication), Sylvie Cossette (8 ans), Maurice Carignan (16 ans), Guy Gosselin (14 ans), et Pierre Bélanger (26 ans).

Des membres de la première heure ont aussi reçu la médaille Pierre-Boucher de la SHIP pour leur fidélité et leur appui. Il s’agit d’Huguette Ducharme (39 ans d’implication), Gilles Véronneau (41 ans) et Mariette Savoie (51 ans). Cette dernière est la doyenne de la SHIP, ayant même participé à la fondation de la société.

« Mme Savoie aura marqué indéniablement la Société d’histoire non uniquement par son adhésion depuis plus de 50 ans, mais par ses actions. Elle a participé à plusieurs comités, dont celui des Monuments historiques et celui du grand incendie de 1843. Elle était aussi responsable des visites guidées », a entre autres rappelé M. Théorêt.