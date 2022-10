La Ville de Sainte-Julie déplore fortement les actes de vandalisme survenus le 4 octobre dernier au parc Ringuet

La Ville de Sainte-Julie déplore fortement les actes de vandalisme qui sont survenus le 4 octobre dernier au parc Ringuet, où un module de jeux a été complètement détruit par un incendie. En effet, les pompiers ont été appelés sur les lieux à 21 h 30 et à leur arrivée quelques minutes plus tard, le module était déjà irrécupérable.



Les actes de vandalisme sont malheureusement fréquents dans les différents parcs de la ville, où le mobilier urbain est souvent vandalisé, que ce soient avec des graffitis, des bris ou des feux de poubelles. Pour tenter de réduire ces actes de vandalisme, une agence de sécurité privée patrouille régulièrement dans les parcs et espaces verts et les travailleurs de milieu de la Maison des jeunes font des interventions fréquentes dans les lieux problématiques.



Rappelons que le parc Ringuet avait été refait en 2016 au coût de 180 000 $, dont 90 000 $ avaient été investis dans les équipements de jeux. Le module incendié est le module principal de la zone des 5-12 ans, qui comprenait notamment une paroi d’escalade et une glissade.



La Ville invite toute personne qui aurait été témoin de ce geste criminel ou qui aurait des informations à ce sujet à contacter la ligne Info-Crime de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent au 450 922-7001, poste 399