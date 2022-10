Des Journées de la culture… populaires

Durant quatre jours, du 29 septembre au 2 octobre, les Bouchervillois ont pu constater l’effervescence culturelle de Boucherville alors que se tenaient les Journées de la culture.

Près de 40 activités ont été proposées ici et là à travers la ville. Mais le moment fort de la programmation a eu lieu le samedi alors que des artistes indépendants et de l’Atelier des arts visuels, réunis au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, ont offert, pour des heures de plaisir, des démonstrations de divers médiums tels que le monotype, la peinture, la sculpture, la décalcomanie et plus encore. Une activité d’impro pictural a même été organisée.

Également au programme des visites guidées du Vieux-Boucherville, des expositions, des projections architecturales dans le centre urbain, une soirée découverte de trois artistes auteurs-compositeurs de la relève, des spectacles pour enfants et du street painting nocture pour les ados.

Bref, ces quatre journées ont permis de démocratiser l’art et la culture.