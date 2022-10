Concours pour les résidents : trouvez un nom pour le futur centre multifonctionnel de Varennes

La Ville de Varennes lance un grand concours pour les citoyens varennois afin de trouver le nom officiel que prendra le futur centre multifonctionnel de Varennes.



« Ce concours est une belle occasion de laisser votre marque dans l’histoire de notre ville. Le centre multifonctionnel sera un grand legs du 350e anniversaire de Varennes et restera un fier héritage pour les générations futures », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Les citoyens inspirés qui souhaitent proposer leurs idées de nom pour le centre multifonctionnel peuvent le faire en remplissant le formulaire en ligne avant le vendredi 28 octobre prochain. Le Comité culturel, du Patrimoine et de Toponymie fera ses recommandations et le conseil municipal de la Ville de Varennes aura la tâche de sélectionner le nom gagnant. Le nom gagnant sera annoncé avant Noël.



Le Centre multifonctionnel sera situé sur le boulevard René-Gaultier à proximité de la Maison des aînés. Ce bâtiment de trois étages abritera un gymnase, un dojo pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine et une salle de réception pouvant contenir 250 personnes. Les Services récréatifs et communautaires y seront localisés dans des locaux modernes afin de mieux répondre aux besoins de nos organismes.