L’événement mondial « Un ciel, un monde » à Varennes

Les 8 et 9 octobre prochains, le ciel de Varennes, comme ailleurs dans le monde, se remplira de cerfs-volants pour promouvoir la paix mondiale et la protection de l’environnement.

Partout dans le monde, des milliers de gens poseront un geste de solidarité universelle en participant aux vols en masse de cerfs-volants. Faire voler un cerf-volant devient un geste significatif suggérant son accord aux sentiments de paix, d’harmonie et au droit de chacun au bien-être et à la joie humaine. La diversité culturelle internationale témoigne de la tolérance entre les peuples tandis que le vent, élément naturel, atteste de l’importance d’un environnement sain pour tous.

Un ciel, un monde (One Sky, One World) est né en 1985 des tentatives d’accord sur le désarmement nucléaire entre la Russie et les États-Unis il y 37 ans, et regardez où nous en sommes aujourd’hui!

Samedi 8 octobre

Les activités débuteront dès 10 h à la boutique Coriolis.

Ateliers de fabrication de cerfs-volants pour enfants, exposition des artistes Mireille Lévesque, Johanne Dubuc, Jacques Létourneau et Michel Gagnon, ainsi qu’une mini conférence des cerfs-volants autour du monde.

Au parc de la Commune, jusqu’à 16 h

L’école de pilotage Coriolis offrira des initiations au vol de cerfs-volants monofils, acrobatiques et de tractions avec les Acrobates du cerf-volant Coriolis.

Samedi soir, de 19 h à 21 h, au parc de la Commune

Vol de nuit avec les Acrobates du cerf-volant Coriolis qui tailleront des arabesques d’émerveillement!

Dimanche 9 octobre, de 10h à 16h, au parc de la Commune

Boutique. Atelier

10h à midi: vernissage de toiles volantes avec les artistes Mireille Lévesque et Johanne Dubuc.

Vers 13h

Les représentants municipaux, provinciaux et fédéraux prendront la parole.

« Un ciel, un monde » se poursuit

Ballet aérien avec les Acrobates du cerf-volant Coriolis.

Vol de l’arche du CPE Matin Soleil de Varennes.

Cerf-volant pétition pour les droits de la personne d’Amnistie internationale.

Il est à noter que des cerfs-volants seront disponibles pour ceux qui n’en ont pas. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

Des kiosques de vélos (Ici Vélo), de planches à pagaie (Seconde Vague) et de cerfs-volants (Coriolis) seront sur place.

L’objectif de cet événement est d’apporter du bonheur et de la joie tout en faisant connaître le cerf-volant, objet reconnu pour sa valeur psychologique pour ne citer que celle-là.

Entrée libre!

Pour plus d’informations, veuillez consulter cerfvolantcoriolis.com/1c1m ou téléphoner au 514 827-3163.