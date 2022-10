Bien vieillir : les Bouchervillois en discutent

Plus de 70 personnes ont pris part la Journée internationale des aînés qui se tenait le 30 septembre dernier au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Au menu : discussion sur les différentes pistes de solution visant à mettre à jour la Politique de la famille et des aînés et découlant de la première étape d’une consultation publique. Les citoyens peuvent d’ailleurs encore exprimer leurs intérêts et leurs préoccupations en remplissant le sondage en ligne (sur la plateforme boucherville.ca/traitdunion) jusqu’au 15 octobre.

La Ville a par ailleurs présenté la programmation 2022-2023 du programme Bien vieillir à Boucherville. Comme nouveauté cette année, les activités destinées aux personnes de 50 ans et plus seront présentées tout au long de l’année plutôt que concentrées durant la Semaine nationales aînés. Cette façon de faire permettra de mieux faire connaître les organismes de la Ville voués aux aînés tout en procurant une plus grande participation aux activités.

Enfin, le journaliste chouchou des Québécois, maintenant à la retraite du bulletin de nouvelles de TVA, Pierre Bruneau, a présenté une conférence portant sur la passion et la motivation.