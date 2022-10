Suzanne Roy de la CAQ l’emporte par plus de 14 000 voix!

C’est sans surprise que la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Suzanne Roy, l’a emporté dans la circonscription de Verchères, elle qui fera donc le saut en politique provinciale après plus de 25 années au municipal, dont 16 à titre de mairesse de Sainte-Julie.

Au cours de la campagne, le Parti québécois a effectué une remontée intéressante, mais cela n’a pas été suffisant dans le comté alors que le candidat du PQ, Cédric Gagnon-Ducharme, a récolté 9 559 votes (20,70 % du suffrage), loin derrière la caquiste Suzanne Roy qui a obtenu 23 678 votes (51,28 %).

En troisième position on retrouve Manon Harvey de Québec solidaire avec 6 665 votes (14,43 %), suivi de Pascal Déry du Parti conservateur du Québec avec 3 269 votes (7,08 % ) et le candidat libéral, Gabriel Lévesque, qui n’a pu décrocher que 2 438 votes, soit 5,28 % des voix dans la circonscription.

Par la suite, les autres prétendants obtiennent chacun moins de 1 % des suffrages, soit Nadim Saikali du Parti vert du Québec avec 328 votes (0,71 %) en sixième place; Germain Dallaire de Climat Québec avec 97 voix (0,21 %); le candidat indépendant Lucien Beauregard a reçu 86 appuis (0,19 %); alors qu’en neuvième et dernière place, on retrouve

Pauline Boisvert de Démocratie directe, qui a récolté 55 votes (0,12 %).

Les observateurs politiques attendent maintenant de savoir si la nouvelle élue de Sainte-Julie sera nommée au poste de ministre au sein du gouvernement caquiste dans les prochains jours.