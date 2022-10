La Direction de santé publique de la Montérégie souhaite rassurer la population sur le Candida auris

La Direction de santé publique de la Montérégie tient à rassurer la population concernant le Candida auris, découvert chez deux patients de l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. L’hôpital demeure un lieu de soins sécuritaire pour les employés et la clientèle. La population ne doit pas hésiter à s’y rendre si son état de santé le requiert ou si elle y a affaire. L’éclosion de Candida auris est bien circonscrite dans l’hôpital et les mesures de prévention et de contrôle des infections requises y sont appliquées. Il s’agit sensiblement des mesures déjà connues du personnel hospitalier et mises en place pour d’autres types d’éclosions de type champignon. D’ailleurs, l’ensemble des activités de l’hôpital se poursuivent ; les rendez-vous sont maintenus et les gens devant subir une chirurgie peuvent se faire opérer comme prévu. La Direction de santé publique travaille en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est pour la réalisation de l’enquête épidémiologique liée à cette situation. « J’invite les gens ayant récemment visité l’Hôpital Pierre-Boucher, pour diverses raisons, à ne pas s’inquiéter, souligne Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie. Seuls les gens qui étaient présents sur l’unité où le C.auris a été trouvé ont été ou seront contactés par notre équipe.» Le Candida auris est un champignon d’intérêt médical qui a démontré sa capacité à se transmettre dans les milieux de soins. Sa transmission se fait en touchant des surfaces contaminées ou par contact direct entre deux personnes. L’hygiène des mains demeure la meilleure protection.