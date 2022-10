La malpropreté chez le chat : raisons et solutions

Votre chat est malpropre et vous ignorez quoi faire ? Voici plusieurs conseils pour vous aider à remédier à ce problème.



Tout d’abord, avant d’essayer de régler quoique ce soit, il est important de savoir pourquoi votre chat est devenu malpropre. Il y a toujours une explication, le tout est de se mettre dans les pattes de votre ami félin afin de comprendre ce qui ne va pas chez lui ou dans son environnement.



La première raison : un problème de santé



Dans la majorité des cas, la raison de la malpropreté d’un chat est médicale. Cela peut être dû par exemple à une pierre à la vessie ou à une infection urinaire. Votre chat éprouve de la douleur lorsqu’il urine ou qu’il défèque et fatalement, il finit par associer sa douleur avec l’endroit où il fait ses besoins.

La première chose à faire est de contacter votre vétérinaire pour un examen de santé. De cette façon, la cause de malpropreté sera efficacement confirmée ou écartée. Si votre chat n’a rien de problématique au niveau médical, alors on peut se tourner vers les autres raisons possibles.



Un environnement mal adapté



Cela paraît futile pour nous mais pour un chat, le nombre de bacs à litière et leur emplacement est essentiel :

– Combien de bacs devez-vous avoir : idéalement, un bac à litière de plus que le nombre de chats. Donc si vous avez un chat, prévoyez deux bacs à litière, si vous en avez deux, prévoyez trois bacs, etc.

– Où placer les bacs : si vous avez plusieurs bacs, il ne faut pas les mettre les uns à côté des autres car l’effet du choix devient moins intéressant. Chacun doit être dans une pièce de la maison, préférablement dans des endroits calmes, éloignés des portes et du passage. Si votre pièce est grande, vous pouvez mettre deux bacs de part et d’autre de la pièce.

– Quel type de bac : pensez qu’il doit pouvoir facilement se retourner sur lui-même. Donc, un bac d’une fois et demie sa longueur est parfait. Et surtout : sans couvercle!



Litière et hygiène



– Propreté du bac : nous le savons tous, quand tout va bien, les chats sont des animaux très propres. Donc il est naturel de penser à bien retirer quotidiennement les crottes et boules de pipi agglomérées. Si votre litière est de qualité, pas besoin de vider et de laver le bac au complet trop souvent. Les chats aiment retrouver leur odeur donc un lavage général une fois par mois est bien suffisant. Petite astuce : utilisez un peu d’eau de Javel diluée dans de l’eau puis rincez. L’odeur attirera votre chat à faire ses besoins dans son bac.

– Style de litière : n’hésitez pas à mettre le prix pour une matière bien agglomérante, sans parfum et avec le moins de poussière possible.



Les autres raisons possibles



– Nouvelle cohabitation : vous avez peut-être un nouvel animal chez vous ou bien même un bébé qui vient d’arriver. La cohabitation peut être difficile pour votre chat en particulier si vous n’avez pas fait d’introduction graduelle au préalable. Votre chat a besoin de retrouver sa place à la maison et de sentir en confiance. Le mieux est ici de contacter un expert en comportement félin qui pourra vous aider à identifier les détails et mettre en place un processus de travail comportemental.

– Stress soudain : vous êtes peut-être parti en voyage, ou bien avez déménagé récemment. Un brusque changement dans le quotidien de votre chat peut lui causer un stress important. Ici, le mieux est de reprendre tout de suite vos habitudes et de patienter. Une alternative est de réduire son espace temporairement (dans une pièce fermée avec toutes ses affaires), le temps qu’il se calme et retrouve ses habitudes de propreté.



N’oubliez pas également de bien nettoyer les zones souillées avec de l’eau et du savon à vaisselle. Il est même possible que certains objets, comme un matelas ou un canapé soient tellement imbibés d’urine que vous deviez le changer. Mais il est préférable de bien repartir à zéro afin que le problème ne se réitère pas.



Si malgré ces conseils, rien ne change, n’hésitez pas à contacter un expert en comportement félin qui pourra vous aider davantage avec un programme adapté à votre situation.