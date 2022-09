Varennes renouvelle ses deux tableaux d’affichage électronique

La Ville de Varennes a procédé à la modernisation de ses équipements numériques extérieurs avec l’installation de deux nouveaux tableaux d’affichage électronique aux intersections de la rue Jules-Phaneuf et du chemin du Petit-Bois ainsi que de la route 132 et de la rue de l’Aqueduc.



Ces écrans dernier cri demeurent un moyen de diffusion rapide en plus de faire circuler de l’information en continu. Avec une meilleure définition au niveau de l’image, ces nouveaux tableaux offrent une grande souplesse créative et ainsi, permet d’accroître la visibilité des activités municipales et de renseigner efficacement les citoyens.



Rappelons que ces tableaux servent également à diffuser gratuitement les messages d’intérêt public des associations et organismes sans but lucratif (OBNL) reconnus par la Ville. Toute demande d’affichage sur les panneaux électroniques doit être acheminée à l’équipe des Services récréatifs et communautaires à l’adresse loisirs@ville.varennes.qc.ca.