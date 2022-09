Une pétition de 579 signatures pour autoriser les poules urbaines à Varennes

Une pétition de 579 signatures a été déposée aux élus varennois lundi dernier lors de la séance publique, pour réclamer, encore une fois, l’autorisation de posséder des poules urbaines sur le territoire, ce qui est actuellement interdit.

Madame Bourgeault, qui a déposé la pétition aux élus n’en est pas à sa première demande, elle qui s’est présentée à plusieurs autres séances publiques depuis un an, pour réclamer la même légalisation des poules urbaines.

Le maire Damphousse a simplement répondu que la pétition serait ajoutée au dossier et à la réflexion que doivent faire les élus à ce sujet.

Un groupe de supporteurs a lancé l’idée d’élever des poules urbaine à Varennes en janvier 2021. Une page Facebook (pour la légalité des poules urbaines à Varennes) comptant 56 membres poursuit la promotion de l’idée.

Madame Bourgeault a précisé au journal que l’élevage de poules urbaines existait un peu partout dans la province et sur la Rive-Sud. Par exemple la ville voisine de Boucherville a autorité il y a déjà deux ans, un projet pilote la possession et l’élevage de poules urbaines.

Un maximum de 40 propriétés ont été autorisés à accueillir des poules urbaine chez eux (un maximun de 4 poules) et l’approbation des voisins est nécessaire. Les gens devaient s’inscrire pour participer au projet et, selon les commentaires entendus, tout va bien avec et pour les poules urbaines.

Du côté de Varennes, bien que le maire Damphousse n’ait indiqué aucun échéancier dans le dossier, certaines sources confirment que certaines familles n’ont pas nécessairement attendus la validation de la ville pour manger des œufs frais quotidiennement, cette année !

L’assemblée publique, le lendemain

Les citoyens qui suivent les assemblées publiques des élus varennois prendront note que la prochaine séance ne se tiendra pas le lundi 3 octobre mais le lendemain, mardi 4 octobre. Les élus de Varennes n’ont pas voulu être en conflit avec la journée des élections provinciales