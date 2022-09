Projection de films d’archives sur la Bibliothèque pour l’automne du 350e anniversaire de Varennes

Jusqu’à la mi-novembre, la projection en boucle d’images d’archives du patrimoine et de souvenirs de famille varennois illuminera le versant nord du bâtiment de la Bibliothèque de Varennes. Visuellement accessible par le boulevard René-Gaultier entre 19 h et 23 h, les citoyens pourront contempler des séquences évolutives de l’histoire varennoise au fil des semaines.

Des années 20 jusqu’aux années 80, des milliers de québécois, caméra super 8 ou 16 mm en main, ont capté les moments les plus heureux du quotidien de leur famille et filmé, sans le savoir, notre autobiographie collective. Tout au long de l’automne, soyez spectateurs de notre histoire, grâce à une projection en boucle d’images d’archives, présentée sur le versant nord de la bibliothèque.