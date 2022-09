Boucherville au coeur de la lutte à la pollution du fleuve St-Laurent

Une affiche géante est bien visible depuis quelques semaines à la marina de Boucherville.

Une écumoire géante sur une barge est amarrée à côté des bateaux des plaisanciers et il en sera ainsi jusqu’au 19 octobre prochain. Il s’agit d’une opération à la fois écologique mais aussi publicitaire car la fameuse barge est commanditée par la compagnie de bière Corona. Les opérateurs tenteront de récupérer les déchets de plastique qui voyagent dans les eaux du fleuve, pour sensibiliser du même coup les gens à la pollution et à tout ce qui peut couler dans nos eaux. On peut d’ailleurs y lire que « Ce panneau retire les déchets plastiques du Saint-Laurent ».



La ville de Boucherville a été retenue par les responsables en raison de sa visibilité urbaine et sa proximité avec Montréal, et pour son rôle de voie navigable reliant le réseau des Grands Lacs à l’océan Atlantique. La pollution plastique que l’on retrouve dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, à Boucherville, finit inévitablement par se déverser au final dans l’océan Atlantique.

L’écumoire a la capacité de collecter jusqu’à 5,5 kg par jour de matériaux. La quantité finale de déchets plastiques collectés sera connue et comptabilité après la fin de la campagne, lorsque le plastique aura été complètement collecté et pesé.



Outre l’opération qui est menée à Boucherville, depuis cinq ans, Corona a contribué à nettoyer des millions de mètres carrés de rivage au Canada et ailleurs dans le monde.