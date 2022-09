Boucherville adopte une version révisée de son Plan de développement durable

La Ville de Boucherville lance une version révisée de son Plan de développement durable 2022-2031, et ce, après avoir posé plusieurs gestes concrets et positifs ces 10 dernières années en matière d’activités sociales, économiques et environnementales. Ce plan révisé conserve la vision, les orientations et les 9 axes d’interventions retenus dans la version adoptée en 2013. Par contre, la nouvelle mouture est teintée par l’urgence d’agir face à la crise climatique et par les différents enjeux environnementaux qui y sont associés.

La révision du Plan a été réalisée avec l’aide des citoyens membres de la commission du Plan de développement durable et ceux qui ont participé à la consultation publique. Ce sont 57 actions qui ont été identifiées et qui permettront de contribuer à l’atteinte des 17 objectifs en développement durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU), particulièrement les suivants :



L’objectif 3 : Bonne santé et bien-être, c’est-à-dire de se donner les moyens de vivre une vie saine et de promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.

L’objectif 12 : Consommation et production durables, qui visent à « faire plus et mieux avec moins ».

L’objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, soit la lutte contre le réchauffement climatique qui est devenue un élément indissociable de la réalisation du développement durable.

Les objectifs 14 et 15 : Vie aquatique et terrestre, soit de protéger et de restaurer ces milieux qui préservent la vie.



Au cours de la prochaine année, des démarches concrètes aideront la Ville à avancer dans cette direction, notamment:



• La mise à jour de l’inventaire des émissions des gaz à effet de serre (GES) et du Plan de réduction adopté en 2015, en les étendant à l’ensemble du territoire et en s’alignant sur les cibles québécoises en termes de carboneutralité. D’ailleurs, la Ville amorce dès maintenant une démarche dans le but d’accroître l’efficacité énergétique de son parc automobile et poursuit l’électrification de certains de ses véhicules;

• L’élargissement de la collecte de matières organiques et la sensibilisation auprès des citoyens sur l’importance de celle-ci;

• La promotion des pratiques exemplaires en matière d’horticulture écologique et l’actualisation de la réglementation sur l’utilisation des pesticides;

• L’adoption d’une Politique de ville nourricière;

• L’augmentation de la visibilité des organismes sans but lucratif (OSBL) et des organismes accrédités afin de faire connaître leurs services auprès de la population ainsi que des artistes bouchervilloises et bouchervillois dans le but de faire rayonner davantage la culture, et ce, à l’aide des différentes plateformes de promotion de la Ville.



« Ces dernières années, nous avons tous été témoins des dérèglements climatiques, de leurs impacts quotidiens sur la santé des gens et sur leurs biens. Étant tout comme vous préoccupée par notre avenir, je salue ce Plan qui est la concrétisation d’une vision globale et stratégique pour notre communauté et notre territoire. Il servira de guide quant aux actions à privilégier pour la vitalité de Boucherville et pour la protection de notre environnement. C’est avec beaucoup d’optimisme que la Ville souhaite poursuivre le déploiement de ce Plan. », a fait valoir madame Barabé, conseillère municipale du district no4 Harmonie et Présidente de la commission du Développement durable et du groupe de travail sur l’environnement.



« Le Plan de développement durable 2022-2031 nous aidera à répondre aux nouveaux défis environnementaux. La conception de ce Plan a été possible grâce à la participation de plus de 400 citoyens à notre dernière consultation publique. Les idées et les commentaires reçus nous ont permis de mieux comprendre les appréhensions des Bouchervilloises et des Bouchervillois quant à leur milieu de vie et à l’avenir de ce dernier. La Ville souhaite poursuivre ses efforts de protection et de préservation de l’environnement, tout en conservant une place importante pour tous les autres champs d’action identifiés dans ce Plan, afin d’assurer la pérennité de notre communauté », a mentionné monsieur Jean Martel, maire de Boucherville.



Pour consulter l’intégralité du Plan, les citoyens sont invités à se rendre au boucherville.ca/pdd.