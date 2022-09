Un projet de 76 M$ pour l’agrandissement de Costco à Varennes

En janvier 2022, le géant du commerce de détail, Costco, avait acheté un terrain de près de 2 millions de pi2 afin d’agrandir son entrepôt situé au 3200, chemin de la Baronnie à Varennes. Les travaux sont maintenant en cours afin de construire un bâtiment qui devrait occuper 370 000 pi2.

Cette future annexe occupera donc un peu plus de la moitié de la superficie de l’entrepôt existant, soit près de 650 000 pi2, ou quatre fois le Centre Bell à Montréal. Il est à noter qu’environ 600 camions par jour desservent l’entrepôt actuel de Costco.

L’entrepreneur Divco a débuté le chantier alors que 75 ouvriers s’activent pour livrer le second bâtiment d’ici août 2023. Le quotidien La Presse a précisé que l’investissement s’élève à au moins 76 millions de dollars, selon la valeur des taux inscrits sur le document d’ouverture de chantier.

L’article rappelle également que la Ville de Varennes a encore quelques lots disponibles provenant de l’achat des anciens terrains de Pétromont. La plupart de ces terrains ont été promis à Divco dans le cadre de la promesse d’achat de 2018, alors que d’autres ont été revendus au promoteur Innoval, qui a d’ailleurs vendu au cours de l’été un portefeuille de six locaux industriels totalisant 416 000 pi2 de superficie locative à l’assureur Great-West pour la somme de 38 millions de dollars.