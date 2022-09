Une semaine dédiée au jeune Carlo Acutis à la basilique Sainte-Anne de Varennes

La basilique Sainte-Anne de Varennes consacrera une semaine dédiée au jeune Italien Carlo Acutis (1991-2006). Carlo est typiquement un jeune d’aujourd’hui, passionné d’informatique. Ainsi, sa grande œuvre sera l’exposition informatique sur les miracles eucharistique, réalisée par lui à 14 ans, un an avant de mourir, et qui a eu ensuite un grand succès dans le monde entier. Carlo est décédé à 15 ans d’une leucémie et a été béatifié en octobre 2020.



L’exposition internationale Les miracles eucharistiques dans le monde sera présentée dans la basilique du 4 au 9 octobre 2022. Elle comporte 136 miracles eucharistiques, une vidéo de la vie de ce jeune amoureux de l’eucharistie, de l’informatique et des sports. Les œuvres ont été présentées sur les cinq continents et dans 10 000 paroisses seulement aux États-Unis.



Visites libres :

Du mardi au jeudi de 13h à 16h30

Vendredi de 9h à 12h

Samedi de 10 à 16h30

Dimanche de 11h à 16h30

Sauf s’il y a des célébrations.



Visites guidées présentées par Louise Normandeau :

Mardi 4 octobre à 14h

Mercredi 5 octobre à 15h

Vendredi 7 octobre à 19h

Samedi 8 octobre à 14h30

Dimanche 9 octobre à 11h et 15h

Information : 450-652-2441 poste 0



Mireille Lévesque au sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville pour les Journées de la culture

La mosaïste varennoise Mireille Lévesque présentera son œuvre sur les bancs des Jardins du sanctuaire, le dimanche 2 octobre, à 14h, au sanctuaire. Un film sur son travail, réalisé pour la Ville de Varennes en collaboration avec la Société d’histoire de Varennes, sera projeté dans le sanctuaire.



Le sanctuaire offrira des visites guidées lors des Journées de la culture, qui auront lieu le vendredi 30 septembre, le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre. Il sera ouvert de 13h à 16h30 le vendredi et le samedi. Le dimanche, les visiteurs seront admis de 11h à 16h30. Il sera possible de visiter la basilique Sainte-Anne en dehors des heures de célébration.



Conférence sur Marguerite d’Youville à Montréal

En collaboration avec la Fondation Lionel-Groulx, la Grande Bibliothèque de Montréal accueillera le 4 octobre prochain l’historien Dominique Laperle qui présentera une conférence sur sainte Marguerite d’Youville. Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la Série Figures marquantes de notre histoire de la solidarité. C’est à ne pas manquer! C’est gratuit! Réservation sur le site de la BAnQ.



Information : Louise Girard – 450-652-6976 lgirard@sanctuaireyouville.ca