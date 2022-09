L’or pour les filles de Boucherville :118 équipes s’affrontent à la Classique de soccer

Après une pause de trois années en raison de la pandémie, la Classique de L’Express est revenue en force la fin de semaine dernière. Pas moins 1000 joueurs de 118 équipes en provenance d’un peu partout au Québec, de calibre U9 à U12, se sont affrontées sur les différents terrains de Boucherville. Au total, 300 matches ont été joués durant les deux jours de compétitions par les formations féminines et masculines.

Le Club de soccer de Boucherville (CSB) évalue à environ 8 000 le nombre de personnes qui ont circulé sur les différents terrains de la ville.

Parmi les gagnants, signalons l’équipe féminine U9 de Boucherville qui a remporté la médaille d’or. Cette jeune équipe prometteuse avait aussi remporté le tournoi de Granby il y a un mois.

« Le CSB avait à cœur d’offrir une expérience unique aux joueurs en sortant des sentiers battus avec une formule favorisant le jeu et la rotation des joueurs. Les commentaires recueillis par les clubs participants nous confortent dans notre décision et nous permettent de poser des jalons pour que La Classique devienne un rendez-vous important au calendrier du soccer », a mentionné Garry Holtz, responsable des communications pour le club.

« Plusieurs responsables d’équipes, venant de différentes régions du Québec, nous ont souligné la qualité de l’organisation et le bon déroulement de la programmation », a pour sa part souligné le conseiller municipal et plus âgé joueur de soccer de Boucherville, Raouf Absi.

« Le succès du tournoi démontre clairement que Boucherville est une ville de soccer. Ce succès, on le doit aussi à nos bénévoles ainsi que nos employés », a exprimé l’adjoint au directeur sportif et responsable de la Classique, Alexandre Rouge.

Enfin, David Summerside et Amélie Magnan Bélanger, membres du c.a sont convaincus que cette compétition sportive contribuera à faire rayonner la ville de Boucherville dans l’ensemble de la province.

Après les succès de la Surboum et de La Classique de L’Express, le CSB attend un autre événement important, soit l’annonce du Programme de Reconnaissance des Clubs au mois décembre. Le CSB souhaite obtenir le statut de club provincial.

Les gagnants

U9 F : CS Boucherville

U9 M : CS Rivière des Prairies

U10 F : Mistral de Sherbrooke

U10 M D1 : CS Rivière des Prairies

U10 M D2 : CS Rivière des Prairies

U11 F D1 Laval

U11 F D2 AS Chateauguay

U11 M D1 CF Montréal

U11 M D2 CS St-Laurent

U12 F : Laval

U12 M D1 : CSMRO

U12 M D2 : Mistral Sherbrooke