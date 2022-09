La bibliothèque de Sainte-Julie propose un nouveau service gratuit permettant de stimuler le langage et l’écrit des enfants

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie est heureuse d’offrir à ses utilisateurs le programme Biblio-Jeux. Ce nouveau service permet de stimuler le langage à l’oral et à l’écrit pour les enfants de 6 à 12 ans.



Le programme Biblio-Jeux s’articule autour d’une sélection de jeux choisis par des orthophonistes pour les enfants entre 6 et 12 ans et leurs familles. L’objectif du programme est de favoriser l’interaction parent-enfant et de développer chez les jeunes le plaisir de la communication et l’intérêt envers l’écrit, préalables essentiels aux apprentissages scolaires.



Les jeux sont répartis en 8 planètes ludiques que l’enfant parcourt en interaction avec son parent. Des pistes d’animation sont également suggérées aux parents en fonction de l’aspect langagier choisi, de l’âge de l’enfant ou de son cycle scolaire. Le programme transmet aussi aux parents des informations sur l’acquisition du langage et de l’écriture, des stratégies de stimulation du langage à appliquer durant le jeu ainsi que des suggestions d’activités pour le retour à la maison.



À PROPOS DE BIBLIO-JEUX

Biblio-Jeux est un programme de l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Le projet est une initiative de l’organisme Trois-Rivières en Action et en Santé, développé par le Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières et les Bibliothèques de Trois-Rivières. Grâce à une cession de droits, le programme Biblio-Jeux est maintenant disponible pour toutes les bibliothèques publiques québécoises qui souhaitent y participer.