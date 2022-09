Accès à un médecin de famille : Boucherville poursuit ses démarches

La Ville de Boucherville poursuivra ses démarches auprès des instances gouvernementales pour que l’accès aux soins de santé soit augmenté et amélioré.

Le conseil municipal a en effet accueilli favorablement une recommandation de la Commission des aînés de Boucherville sur ce dossier d’actualité. À la suite de la réponse de la direction générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) à une lettre adressée par la Ville en 2021, plusieurs questions sont encore en suspens, selon la Commission des aînés.

Celle-ci recommande à la Ville de s’enquérir des démarches faites par le CISSS-ME auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la mise sur pied d’un projet pilote inspiré du fonctionnement des GMF, permettant d’offrir des plages d’accès aux services de première ligne exclusivement dédiées aux patients orphelins du territoire

Elle veut également savoir si une analyse a été faite afin d’évaluer les possibilités d’offrir les services d’une infirmière praticienne spécialisée (IPS) sur le territoire de Boucherville. Bien qu’il y ait dix IPS sur le territoire de Pierre-Boucher (comprenant l’arrondissement du Vieux-Longueuil, Boucherville, Sainte-Julie, Varennes, Saint-Amable, Calixa-Lavallée, Contrecoeur et Verchères), ces infirmières voient seulement les patients des médecins de famille des cliniques où elles travaillent et aucune clientèle de la liste du Guichet d’accès pour la clientèle orpheline (GACO). Pourtant, soutient la commission, l’employeur de ces IPS est bien le CISSS de la Montérégie Est. Est-ce que les personnes inscrites sur la liste du GACO pourraient rencontrer une des dix IPS du territoire de Pierre-Boucher afin de bénéficier d’un service de première ligne? questionne-t-elle.

La Commission des aînés demande à ce qu’un suivi régulier soit fait sur ces sujets afin de s’assurer de l’avancement du dossier.