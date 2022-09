Haut et fort, la Ville de Boucherville célèbre la culture!

Les citoyens sont invités à participer à la 26e édition des Journées de la culture qui se déroulera du 29 septembre au 2 octobre. Dans un souci de favoriser un plus grand accès de la population aux arts et à la culture, la Ville de Boucherville et ses partenaires proposeront près de 40 activités gratuites pour tous les goûts et tous les âges.



La programmation, qui s’étalera sur quatre jours, permettra de découvrir et de célébrer la culture sous toutes ses formes : expositions, cinéma, musique, littérature, spectacle jeunesse, art du cirque, art visuel, sculpture, histoire et patrimoine, et plus encore! Il s’agit d’une belle occasion de provoquer des rencontres inspirantes et de tisser des liens avec la communauté artistique.



Les participants seront initiés au savoir-faire des artistes de plusieurs façons. Ils auront entre autres l’occasion d’essayer différentes techniques grâce à des ateliers pratiques, d’assister à des démonstrations de toutes sortes et de prendre part à des conférences thématiques.



Le moment fort de la programmation se déroulera le 1er octobre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, où plus d’une vingtaine d’ateliers et de démonstrations artistiques auront lieu. D’autres activités se dérouleront dans différents emplacements de la ville, tels que la bibliothèque, le Café centre d’art, la maison des jeunes, etc. Notons également que du 22 septembre au 9 octobre, la Place Lionel-Daunais sera animée de projections d’œuvres numériques architecturales dès la noirceur.



La programmation complète des Journées de la culture 2022 à Boucherville se retrouve en ligne au boucherville.ca/jdc. Il est à noter que certaines activités nécessitent l’obtention d’un laissez-passer, disponible en ligne au boucherville.ca/billetterie ou par téléphone au 450 449-8104.



Renseignements

boucherville.ca/jdc

Ligne info-loisirs : 450 449-8640