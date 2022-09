Des votes par anticipation de près de 28 % dans Montarville, Verchères et Taillon

De toutes évidences, de nombreux électeurs avaient envie d’enregistrer rapidement leur choix électoral car les deux journées de vote par anticipation de dimanche et lundi dernier (25 et 26 septembre) ont enregistré des records de participation.

Dans la circonscription de Montarville ce sont 27,52 % des électeurs (environ 55,000) qui ont voté ce qui explique entre autres les longues files d’attente aux bureaux de vote, au Centre multifonctionnel de Boucherville, tant dimanche que lundi.

Dans la circonscription de Verchères c’est presque 28 % (27.84 %) des quelque 60,000 électeurs qui ont déjà enregistré leur vote dans les différentes municipalités du comté soit à Varennes, Verchères, Contrecœur, Calixa-Lavallée, St-Amable et Ste-Julie.

Enfin dans la circonscription de Taillon soit le secteur Est de Longueuil ce sont 28,11% des électeurs qui ont déjà exercé leur droit de vote ce qui est énorme si l’on considère qu’un peu plus de 66 % des électeurs de la province avaient voté lors des élections de 2018.

Au plan national, dimanche et lundi dernier, le pourcentage de vote par anticipation a atteint 22,92 %.