Le golf de Boucherville sera protégé à perpétuité

Le terrain du Club de golf de Boucherville sera protégé à perpétuité de tout projet de développement domiciliaire.

Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a entériné jeudi dernier une modification au règlement de contrôle intérimaire (RCI) afin d’y intégrer trois secteurs additionnels du Grand Montréal présentant un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel, dont le Club de Golf Boucherville.

« L’intégration du terrain de golf de Boucherville au RCI de la CMM est une excellente mesure qui permettra de préserver l’usage récréatif de cet espace à perpétuité, indique le maire Jean Martel. Comme ce terrain ne sera jamais vendu pour des fins de développement immobilier, nos citoyens pourront continuer de profiter de cet espace vert, situé au cœur de la ville. Nous saluons cette initiative de la CMM qui soutient directement notre engagement d’accroître les superficies protégées de 20 % sur le territoire de la Ville de Boucherville.»

Outre le golf de Boucherville, le Golf Dorval et le Golf Ste-Rose à Laval s’ajoutent à la liste des terrains de golf protégés par la CMM (les clubs de golf de Belœil, de Candiac, de Chambly, de Mascouche, de Rosemère et de Terrebonne). Ces trois golfs supplémentaires, tous localisés en périmètre urbain, totalisent 190 ha, ce qui porte à 474 ha la superficie d’espaces protégés par ce règlement.

Rappelons que ce RCI vise à favoriser la reconversion et la renaturalisation d’espaces verts dans la région métropolitaine, où il n’y a plus suffisamment d’espaces entièrement naturels pour atteindre les cibles de protection désormais requises pour faire face aux changements climatiques et assurer un avenir viable aux générations futures.

Entré en vigueur le 25 août dernier à la suite de l’approbation du gouvernement du Québec, il s’inscrit dans le cadre des travaux de révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) menés par une commission spéciale afin d’assurer un développement durable de la région jusqu’en 2041, et dont la version révisée sera déposée au plus tard en juin 2025.

Le règlement modifié a été transmis au gouvernement du Québec et entrera en vigueur dès son approbation, soit dans un délai maximal de 60 jours.