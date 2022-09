Citoyens recherchés pour siéger bénévolement au sein de différents comités de la Ville

La Ville de Sainte-Julie est à la recherche de citoyens désirant siéger bénévolement au sein de différents comités municipaux. Ces groupes de travail formés d’élus, de citoyens et de fonctionnaires approfondissent certains dossiers et formulent des recommandations au conseil municipal.



Des postes sont à combler dans chacun de ces comités:



Comité horticole : ce comité a pour mandat de formuler des recommandations au conseil municipal en matière d’horticulture, de sensibiliser la population et de réaliser des mandats spécifiques soumis par le conseil, notamment l’élaboration d’un plan d’action horticole.

Comité du Prix des grands Julievillois : ce comité a pour mandat d’évaluer les candidatures reçues pour les Prix des grands Julievillois. Ce prix, aussi rare que prestigieux, est réservé aux personnes qui se démarquent de façon exceptionnelle par leur engagement et leurs réalisations au bénéfice de l’ensemble de la population.

Les citoyens qui souhaitent s’impliquer dans l’un de ces comités peuvent envoyer leur candidature par courriel à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca d’ici le 5 octobre prochain.