Baseball: deux jeunes de Varennes et Ste-Julie connaissent une saison exceptionnelle

Deux jeunes joueurs de baseball de la région sont, à 15 ans, déjà considérés comme des espoirs dans leur discipline sportive car ils se démarquent déjà de façon significative. Maxime Décarie de Ste-Julie est un des meilleurs joueurs de baseball à 15ans au Québec. Son coéquipier du même âge, Thomas Chevrier, qui est résident de Varennes attire lui aussi l’attention des dépisteurs en raison de la qualité de son jeu.

Maxime est un receveur, arrêt court et même lanceur à l’occasion. Thomas est un joueur de champ extérieur et un lanceur aussi.

Maxime Decarie a terminé la saison avec une moyenne au bâton de 330 et Thomas Chevrier de 256.

Les jeunes ont mérité les grands honneurs soit la médaille d’or lors des récents Jeux du Québec qui se déroulaient à Laval, avec l’équipe de la Rive-Sud

Les deux gars ont aussi été couronnés il y a quelques semaines, champion Provinciaux de la division U15 AAA avec les Patriotes de la Rive-Sud.

Également les deux joueurs ont été finalistes et gagnant de la médaille d’argent au championnat Canadien disputé à Saskatoon au mois d’aout dernier.

Les deux jeunes ont joué la saison avec l’équipe Bantam AAA des Patriotes de l’école secondaire de Mortagne à Boucherville.

Maxime Décarie poursuit ses études avec le programme sport-étude de l’école secondaire De Mortagne alors que Thomas lui a récemment quitté le Québec pour l’Alberta dans le but de jouer avec l’académie de Baseball des Dawgs d’Okotoks.